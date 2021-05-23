Индийский олимпийский борец Сушил Кумар арестован по делу об убийстве





Олимпийский борец Сушил Кумар арестован в Дели в связи с убийством своего товарища по борьбе.

Жертва, Сагар Дханкхар, была избита 4 мая во время драки с участием борцов-соперников в столичной академии борьбы и позже скончалась.

37-летний серебряный призер Олимпийских игр Кумар якобы сбежал, путешествуя по Индии.

Адвокаты Кумара заявили, что он невиновен, и обвинили полицию в предвзятости.

Другой борец, участвовавший в драке на стадионе Чхатрасал, который лечился от полученных травм, опознал предполагаемых нападавших офицерам, сообщили представители полиции.

Затем полиция начала рейды в районе Дели и предложила вознаграждение в размере 1350 долларов (954 фунта стерлингов) за любую информацию, ведущую к поимке Кумара.

Кумар выиграл серебряную медаль по вольной борьбе на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и бронзу в Пекине четырьмя годами ранее. Он также выиграл титул чемпиона мира и золотые медали на Играх Содружества.

Дханкхар, бывший чемпион страны среди юниоров, был сыном полицейского Дели.

Федерация борьбы Индии (WFI) заявила, что это дело нанесло ущерб репутации этого вида спорта.

Это второе дело об убийстве в индийском борцовском мире за несколько месяцев.

Тренер по борьбе Сухвиндер Мор в настоящее время ожидает суда за убийство пяти человек в феврале, включая тренера-соперника.



