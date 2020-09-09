Китайские государственные СМИ обвиняют Австралию в рейде в дома журналистов





Сообщения поступили на следующий день после того, как последние два журналиста, работавшие в Китае на австралийских СМИ, вылетели домой после напряженного дипломатического противостояния.





В среду два государственных представителя заявили, что китайских журналистов попросили не сообщать об июньском инциденте.

Австралийская полиция и спецслужбы заявили, что не будут давать комментариев.

«Рейды» совершили в неустановленном количестве домов китайских журналистов австралийскими разведчиками 26 июня.

Китайские журналисты допрошены, а их компьютеры и смартфоны конфисковали.

Анонимные эксперты заявили: «Инцидент выявил лицемерие Австралии в защите так называемой «свободы прессы».

Текст: Т. Сокот



