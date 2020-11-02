ФБР обвиняет китайских агентов в принуждении диссидентов





Пять человек арестованы в США по обвинению в нападении на противников Коммунистической партии Китая.

Пятеро и трое других, предположительно находящихся в Китае, обвиняются в попытке заставить людей ехать в Китай для наказания.

Обвиняемые являются участниками операции под названием Foxhunt, которая, как утверждает Китай, нацелена на беглецов. Критики считают, что она касается оппонентов коммунистов.

ФБР заявило, что Китай «нарушает нормы и законы налево и направо».

Судебные документы свидетельствуют о том, что людей обвинили в заговоре с целью действовать в качестве незаконных агентов Китайской Народной Республики.

Шесть обвиняемых также сталкиваются с дополнительным обвинением в заговоре с целью совершения межгосударственного и международного преследования.

В документах говорится, что обвиняемые установили слежку за оппонентами и попытались заставить их вернуться в Китай.

Директор ФБР Кристофер Рэй сказал: «Сегодняшние обвинения отражают еще один пример продолжающегося и широко распространенного беззакония Китая - и нашего отказа мириться с этим.

«Проще говоря: возмутительно, что Китай думает, что он может прийти к нашим берегам, проводить незаконные операции и подчинять людей здесь, в Соединенных Штатах, своей воле».

Какие же все-таки обвинения?

Предполагаемые агенты обвиняются в угрозах, слежке и запугивании человека, упомянутого в судебных документах как Джона Доу-1, жителя Нью-Джерси.

В 2017 году они якобы привезли его престарелого отца-китайца в США, чтобы угрожать ему и заставить вернуться в Китай.

Судебные документы утверждают, что агенты также пытались нанять частного детектива, чтобы поставить под наблюдение взрослую дочь Джона Доу-1. Его дочери и ее друзьям отправлялись сообщения с угрозами в Интернете.

В 2018 году на входной двери дома Джона Доу якобы была повешена записка, в которой говорилось, что он должен вернуться в Китай, ему грозит 10 лет тюрьмы, а его семья останется одна.

Затем в период с февраля по апрель 2019 года посылки якобы были отправлены в резиденцию Джона Доу-1. Утверждается, что в них были письма и видео с сообщениями, направленными на то, чтобы заставить его вернуться в Китай, угрожая причинить вред членам семьи, все еще проживающим там.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы. Шесть обвиняемых в межгосударственном и международном преследовании могут получить до пяти лет лишения свободы.

«Наглые попытки китайского правительства наблюдать, угрожать и беспокоить наших собственных граждан и законных постоянных жителей, находясь на американской земле, являются частью разносторонней кампании Китая по воровству и злонамеренному влиянию в нашей стране и во всем мире», - сказал Рэй.

Текст: Т. Сокот



