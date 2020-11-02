ФБР обвиняет китайских агентов в принуждении диссидентов
02.11.2020 11:38 / В мире / Прочли: 876 человек
Предполагаемые агенты обвиняются в нападении на противников Коммунистической партии Китая.
Пять человек арестованы в США по обвинению в нападении на противников Коммунистической партии Китая.
Пятеро и трое других, предположительно находящихся в Китае, обвиняются в попытке заставить людей ехать в Китай для наказания.
Обвиняемые являются участниками операции под названием Foxhunt, которая, как утверждает Китай, нацелена на беглецов. Критики считают, что она касается оппонентов коммунистов.
ФБР заявило, что Китай «нарушает нормы и законы налево и направо».
Судебные документы свидетельствуют о том, что людей обвинили в заговоре с целью действовать в качестве незаконных агентов Китайской Народной Республики.
Шесть обвиняемых также сталкиваются с дополнительным обвинением в заговоре с целью совершения межгосударственного и международного преследования.
В документах говорится, что обвиняемые установили слежку за оппонентами и попытались заставить их вернуться в Китай.
Директор ФБР Кристофер Рэй сказал: «Сегодняшние обвинения отражают еще один пример продолжающегося и широко распространенного беззакония Китая - и нашего отказа мириться с этим.
«Проще говоря: возмутительно, что Китай думает, что он может прийти к нашим берегам, проводить незаконные операции и подчинять людей здесь, в Соединенных Штатах, своей воле».
Какие же все-таки обвинения?
Предполагаемые агенты обвиняются в угрозах, слежке и запугивании человека, упомянутого в судебных документах как Джона Доу-1, жителя Нью-Джерси.
В 2017 году они якобы привезли его престарелого отца-китайца в США, чтобы угрожать ему и заставить вернуться в Китай.
Судебные документы утверждают, что агенты также пытались нанять частного детектива, чтобы поставить под наблюдение взрослую дочь Джона Доу-1. Его дочери и ее друзьям отправлялись сообщения с угрозами в Интернете.
В 2018 году на входной двери дома Джона Доу якобы была повешена записка, в которой говорилось, что он должен вернуться в Китай, ему грозит 10 лет тюрьмы, а его семья останется одна.
Затем в период с февраля по апрель 2019 года посылки якобы были отправлены в резиденцию Джона Доу-1. Утверждается, что в них были письма и видео с сообщениями, направленными на то, чтобы заставить его вернуться в Китай, угрожая причинить вред членам семьи, все еще проживающим там.
Если обвиняемых признают виновными, им грозит до пяти лет лишения свободы. Шесть обвиняемых в межгосударственном и международном преследовании могут получить до пяти лет лишения свободы.
«Наглые попытки китайского правительства наблюдать, угрожать и беспокоить наших собственных граждан и законных постоянных жителей, находясь на американской земле, являются частью разносторонней кампании Китая по воровству и злонамеренному влиянию в нашей стране и во всем мире», - сказал Рэй.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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