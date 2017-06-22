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Во Франции мужчины устроили «юбочный» протест против запрета одевать на работу шорты

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Во Франции мужчины устроили «юбочный» протест против запрета одевать на работу шорты

22.06.2017 17:46 / Общество / Видео / Прочли: 283 человек

Во Франции представители сильного пола экстравагантно отреагировали на введенный недавно запрет на ношение на работу шорт – как элемента, нарушающего дресс-код. Мужчины просто демонстративно массово поменяли брюки… на юбки и платья.

Во Франции в ответ на запрет одевать на рабочее место шорты общество буквально взорвалось праведным гневом, особенно мужская его часть. Ведь сейчас лето, в Париже температура воздуха держится на отметке под сорок. И тогда как женщины в жаркую погоду просто переходят на легкие платья и чувствуют себя комфортно, мужчины вынуждены страдать в своих парких брюках.  

Протестуя против жесткого дресс-кода, парижане-мужчины массово приходят на работу в… юбках. Такая же протестная акция проходит и в Нанте. Здесь взбунтовались водители общественного транспорта, автобусов и троллейбусов, которым больше не разрешают одевать на работу шорты и бриджи. В то время, как в летнем комплекте формы для женщин-водителей присутствует юбка, в мужском наборе аналога (шорт) нет. 

Мужчины удивляются двойным стандартам: тогда как женщинам позволено носить на работу мини-юбки, мужчинам запрещают в летний период перейти с брюк на шорты. Тем более что ног «водилы» во время движения транспорта пассажиры все равно не видят. Так что эстетическими мотивами запрет на шорты и бриджи не оправдать. В знак протеста нантские маршрутчики устроили флешмоб и все как один пришли на смены в… юбках.

Текст: Е. Скобелева

Видеоматериал


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Источник: LadyVenus.ru
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