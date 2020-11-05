Эксперт: ЗОЖ экономически выгоден





Он говорит, что человек, который не травит себя табаком и алкоголем, ведет достаточно активный образ жизни, соблюдая правильный режим сна, более продуктивный на работе. Так он увеличивает свой заработок.

Добров считает, что мгновенного результата от ЗОЖ не нужно ожидать. Суть в том, что это долгосрочное вложение в себя.

Чтобы приготовить здоровую пищу и заняться физической нагрузкой, человек тратит больше. Очевидны при этом плюсы работы над собой.

Эксперт говорит, что «Если мыслить стратегически, то те, кто ведет здоровый образ жизни, живут дольше, гораздо меньше болеют. Кроме этого, спорт и ЗОЖ способствуют психологическому здоровью».

Обратим внимание на сообщение главного кардиолога Минздрава РФ, академика РАН Лео Бокерия. Он сообщил, что регулярная ходьба продлевает человеку жизнь на 8-12 лет.

Текст: Т. Сокот



