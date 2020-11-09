Ученый о том, почему серое вещество в мозге космонавтов уменьшается





Наиболее заметное из них - уменьшение серого вещества. Таково сообщение главы отдела сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущего научного сотрудника Института медико-биологических проблем РАН Елены Томиловской.

Эксперт говорит, что изменения в нервной системе космонавтов имеют весьма адаптивный характер. Во время полета объем серого вещества уменьшается. Что касается объемов белого вещества мозга и спинномозговой жидкости, то они увеличиваются.

Белое вещество увеличено в тех долях мозга, что непосредственно связаны с контролем движения, поддержанием равновесия и восприятием положения тела. Уменьшение объемов серого вещества объясняется или его уплотнением по причине увеличения объема спинномозговой жидкости и расширения мозговых желудочков.

Томиловская говорит, что изменения мозга не сказываются на здоровье космонавтов. Спустя полгода после возращения на Землю показатели приходят в норму.

Текст: Т. Сокот



