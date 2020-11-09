Ученым удалось найти полностью нейтрализующее коронавирус вещество





В их исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые провели быстрый анализ 100 миллиардов потенциальных молекул, способных связываться с коронавирусным S-белком, который участвует в заражении патогеном.

Найденное белковое соединение оказалось в десять раз меньше полноразмерного антитела. Специалисты говорят, что даже самые низкие дозы этого вещества серьезно снижают количество вирусных частиц у зараженных COVID-19 лабораторных животных.

Этот данный препарат не связывается с клетками пациента. Он минимизирует негативные побочные эффекты.

Текст: Т. Сокот



