Выбор мебели для детского сада

Меры безопасности в случае с детьми находятся на первом месте. Для точного понимания и знания требований по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах ответственные сотрудники и директора должны пройти курс пожарно-технического минимума в школе





Виды мебели





Мебель для детского сада разделяется на такие виды:

спальная;



игровая;



столовая.



По стандартам и методическим рекомендациям таких учреждений, мебель определенного вида должна быть одинаковой. Для этого закупку производят одной партией. Рассмотрим в чем особенности и различия каждого вида.





1. Спальная





Кровать – неизменный атрибут этой категории. Существуют требования расположения кроватей в определенном расстоянии к стенам и друг к другу. Правила существуют для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно во время сна, не мешали друг другу и перемещались по комнате максимально безопасно. Размер такого предмета также имеет значение, ведь детей много, а пространство ограничено. Допускаются такие конструкции, как выдвижная, складная и двухъярусная. Последний вариант используется при официальном разрешении Санэпидемстанции, из-за нехватки места в помещении. Но зачастую в эксплуатации можно увидеть стандартные односпальные модели.





Второй по необходимости предмет – шкафчик для вещей. Он относится к этому же виду и имеет свои минимальные требования выбора. Каждому ребенку выделяется отделение с полочками, закрывающейся дверкой, имеющей ручку. При возможности для каждого ребенка устанавливается прикроватная тумба. Важно, чтобы все подобные предметы были прочными, надежно установленными и простыми в использовании.





Трансформеры – это мебель, экономящая ценное пространство. Сюда можно отнести сочетание кровати со шкафом или столом. При необходимости кровать выдвигается из шкафа или превращается в стол. Трансформационные возможности мебели позволяют разместить в саду больше детей и сэкономить бюджет учреждения. Такая конструкция выгоднее по цене, чем покупка отдельных предметов мебели, которые в ней сочетаются.





2. Игровая





Организация игровой комнаты включает значительно больше предметов. В ней дети получают новые знания и играют. Обязательными составляющими являются: столы, стулья, шкафы, полки, игровые уголки.





Для увлекательного времяпрепровождения, развития творческих способностей и формирования уверенной в себе личности важна не только безопасность каждого элемента интерьера, но и красивый и привлекательный для детей внешний вид. При этом используемые цвета не должны быть слишком яркими, чтобы не отвлекать от процесса обучения или других образовательных занятий.





Так, например, столы лучше выбирать в нейтральном цвете, таком как белый, бежевый или светло-коричневый. В целом при обустройстве комнаты для игр и обучающих занятий необходимо учитывать возрастную группу сада, так как для детей, подготавливающихся к школе уже не нужна такая же яркая и миниатюрная мебель, как для ясельной или младшей группы.





3. Столовая





Во время приема пищи за одним столом должно располагаться 4 ребенка. Если для игровой комнаты допускаются столы ярких оттенков, то для столовой нет. Кроме цвета важным критерием является устойчивость к воздействию влаги, так как малыши часто могут проливать разные жидкости на такую поверхность. При покупке учитывается и примерный рост детей в различных возрастных группах.





Критериев выбора мебели для дошкольного учреждения на самом деле много, но основными являются:

надежные и прочные крепления;



конструкционные части каркаса не должны гнуться;



используются только экологически чистые материалы;



открывающие элементы шкафов и ящиков должны иметь удобные ручки.



Обязанность родителей и воспитателей, следить за безопасным использованием детьми всех предметов интерьера и научить их бережно к ним относиться и правильно эксплуатировать.