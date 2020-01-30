Онищенко о продаже детского шампанского в России

Он в такой способ поддержал инициативу депутата Виталия Милонова на предмет запрета детского шампанского в России.







Сложно приучать ребенка поскольку у него вырабатывается инстинкт. Ребенок, вырастая, «хлестает» недетский алкоголь. Еще сложно понять, почему по аналогии с детским шампанским так сложно сделать «игрушечную водку», даже если в нее налить воду. То же самое касается и «игрушечных» сигарет.





Интересен следующий риторический вопрос Онищенко - «Давайте в школах откроем кружки по застолью с игрушечной выпивкой, драками, приставаниями к молодым девушкам?».





Ситуацию прокомментировал внештатный нарколог-психиатр Минздрава России Евгений Брюн. Он признал необходимость запретить продажу детского шампанского.

Что касается употребления и рекламы этого напитка, он подтолкнет детей в дальнейшем к употреблению алкоголя. Таково мнение Брюна.





Текст: Т. Сокот



