Японцы о том, как использовать непроданное пиво





Что касается планов пивоваров, то их очень серьезно нарушила пандемия коронавируса.

Однако благодаря Олимпиаде в Токио, производители пенного напитка рассчитывали выручить значительные для себя суммы. Но, как видите, эти спортивные соревнования перенесли. Известно, что продажа пива в барах упала на 26 процентов.

Также сложности коснулись в основном маленьких фирм. Однако они как раз смогли найти способ выйти из кризиса. На преобразование одного напитка в другой специалисты затратили меньше времени и ресурсов, чем при прямом производстве крепкого алкоголя. Сам джин, который они планируют производить, имеет неограниченный срок годности. Это означает, что он ачит, в любом случае он будет реализован.

Текст: Т. Сокот



