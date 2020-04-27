Смартфоны информируют граждан России на предмет приближающихся машин

Белянко говорит, что самое большое количество ДТП с участием пешеходов происходит по вине самих пешеходов из-за того, что они переходят дороги на красный свет светофора, либо уткнувшись в телефон, либо в наушниках. Поэтому приложение в фоновом режиме способно сообщить пешеходу о приближении автомобиля.







Целевая аудитория - молодое поколение, которое использует смартфоны. Эта программа станет частью «Автодата» - системы хранения и обработки автомобильных и транспортных данных. Система собирает информацию о приближении авто на расстоянии 100-200 метров, и передает их в систему. Будут учитываться скорость движения автомобилей и дорожные условия. Держащий в руках смартфон человек получает уведомление об опасности, когда автомобиль приближается.





Текст: Т. Сокот