Более полумиллиона россиян сообщили МВД на предмет второго гражданстве
08.06.2020 05:14 / Общество / Прочли: 346 человек
С 2015 года до сих пор более 543 тысяч россиян уведомили МВД на предмет наличия иностранного гражданства или вида на жительство иного государства.Таково сообщение представителей ведомства по соответствующему запросу.Закон на предмет обязательного информирования органов внутренних дел о приобретении иностранного гражданства вступил в России в силу в 2014 году. Исключение касается только граждан РФ, постоянно проживающих за пределами России и имеющих подтверждающие документы.
В МВД проинформировали общественность о том, что в прошлом году второе гражданство имели 46,5 тысяч россиян. Больше всего уведомлений было получено в 2015 году - свыше 285,5 тысяч.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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