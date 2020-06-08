Более полумиллиона россиян сообщили МВД на предмет второго гражданстве

С 2015 года до сих пор более 543 тысяч россиян уведомили МВД на предмет наличия иностранного гражданства или вида на жительство иного государства.Таково сообщение представителей ведомства по соответствующему запросу.Закон на предмет обязательного информирования органов внутренних дел о приобретении иностранного гражданства вступил в России в силу в 2014 году. Исключение касается только граждан РФ, постоянно проживающих за пределами России и имеющих подтверждающие документы.