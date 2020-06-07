Эксперт о том, что количество аварий с такси в Москве увеличилось на 80%

Также более заметно увеличилось число аварий с машинами, которые участвовали в каршеринге – практически в три с половиной раза за год.



Эксперт добавил, что в 2020 году уже планируется провести ряд мер, предназначенных для борьбы с подобными тенденциями – в частности, установить не менее 100 новых светофоров.

Текст: Т. Сокот



