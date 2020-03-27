Коронавирусное путешествие: Китай запрещает въезд иностранным посетителям – увеличивается количество завозных больных

Страна также ограничивает китайские и иностранные авиалинии одним рейсом в неделю. Полеты должны быть заполнены не более чем на 75%.



Напомним, что Китай сообщил о своем первом случае заболевания коронавирусом, переданным местным путем. Однако, в течение трех дней (с пятницы), почти все его новые случаи появления поступают из-за рубежа.

В четверг в Китае зарегистрировали 55 новых случаев заболевания - 54 из них из-за рубежа.

Каковы новые правила?

Министерство иностранных дел Китая заявило, что «приостанавливает въезд иностранных граждан» по причине «быстрого распространения Covid-19 по всему миру».

Приостановление применяется к лицам, имеющим визы и пропуска, но не к дипломатам или лицам, имеющим С-визу (обычно экипаж самолета).

Люди с «чрезвычайными потребностями» или лица, работающие в определенных областях, могут подать заявку на исключения.

Хотя правила кажутся драматичными, многие иностранные авиакомпании уже прекратили полеты в Китай, а в ряде городов уже ввели ограничения на прибытие.

Например, в прошлом месяце Пекин приказал всем вернуться в город на 14-дневный карантин.

Текст: Т. Сокот



