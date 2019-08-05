Дейтонский стрелок, убивший 9 человек возле местного бара, опознан

Подозреваемый в массовых стрельбах в Дейтоне, штат Огайо, убил 9 человек, включая свою сестру. В местных больницах лечили 27 человек. Многие находились в критическом состоянии.



Боевика опознали как 24-летнего Коннора Беттса из Беллбрука, штат Огайо, информирует общественность заместитель начальника полиции Мэтт Карпер. Он попросил журналистов перепроверить подробности, которые они сообщают о подозреваемом.

Сестра стрелка, Меган Беттс, в числе девяти жертв. Карпер опроверг сообщения СМИ, что ее нашли мертвой в отдельном месте в машине со своим парнем, указывая на одну сцену стрельбы.

Установлено, что, Беттс не имел криминальной истории, но признаки того, что он тревожен, были явными.

Из 27 человек, которых доставили в больницы, 15 выписали. Пять пациентов находятся в критическом или тяжелом состоянии, и для их лечения назначено несколько операций.

Уэйли сказал, что район Орегона, где проходили стрельбы, позже откроют.

Несколько слов о происшествии. Напомоним, что рано утром в воскресенье Беттс открыл огонь по людям перед баром Ned Peppers на восточной 5-й улице Дейтона, где расположены несколько сразу пабов и ресторанов. Полиция заявила, что район является одним из самых безопасных в городе. Их быстрое реагирование стало возможным благодаря их графику патрулирования.

Массовая стрельба в Огайо была второй в США менее чем за 24 часа. Ранее в Эль-Пасо, штат Техас, было убито 20 и ранено 26 человек. По-видимому, это было преступление на почве ненависти. В отличие от стрелка в Дейтоне, предполагаемый виновник резни в Эль-Пасо был задержан полицией живым.

Текст: Т. Сокот



