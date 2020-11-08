Инцидент в Махачкале: 39 человек в числе заразившихся сальмонеллезом в местном кафе





Всех было госпитализировано в инфекционный стационар. Таково сообщение представителей Роспотребнадзора. Специалисты выяснили, что все пострадавшие потребляли блюда из курицы. Это шаурма, салат из куриной печени и пицца из курицы.

В кафе провели внеплановую проверку. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пищевых продуктов. Дальше они обследовали персонал заведения. Специалисты доказали многочисленные нарушения.

В последствии кафе закрыли.

Текст: Т. Сокот



