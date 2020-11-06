О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны





В работе специалисты применили спектрограф X-SHOOTER. Они пришли к выводу, что спектр отражения 101429 отличается от характерного для иных астероидов из того же семейства. Однако, он очень похож на спектр Луны. Эта информация говорит о схожем составе.

Ученые говорят о том, что этот астероид похож как раз на "коренные породы" Луны. Речь идет о внутренних частях кратеров и горы.

Текст: Т. Сокот



