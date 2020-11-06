О том, что на орбите Марса обнаружен предполагаемый фрагмент Луны
06.11.2020 00:07 / Наука / Прочли: 420 человек
Обратим внимание на предположение сотрудников Обсерватории и планетария Арма в Северной Ирландии. Они считают, что астероид 101429 (1998 VF31) – это фрагмент спутника Земли.
В работе специалисты применили спектрограф X-SHOOTER. Они пришли к выводу, что спектр отражения 101429 отличается от характерного для иных астероидов из того же семейства. Однако, он очень похож на спектр Луны. Эта информация говорит о схожем составе.
Ученые говорят о том, что этот астероид похож как раз на "коренные породы" Луны. Речь идет о внутренних частях кратеров и горы.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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