В Туве обнаружен фрагмент грузового корабля "Прогресс"
03.12.2016 22:09 / В мире / Прочли: 92 человек
В Улуг-Хемском районе Тувы обнаружен фрагмент космического корабля "Прогресс МС-04". В настоящий момент объект находится под охраной полиции. Так будет до прибытия сотрудников комиссии Роскосмоса.
Фрагмент космического корабля "Прогресс МС-04" обнаружили в Улуг-Хемском районе Тувы. Это сообщение представителя ГУ МЧС по республике. Его текст сообщения носит следующий характер: - "от местного жителя поступила информация о том, что он обнаружил металлический предмет круглой формы в 15 км от села Эйлиг-Хем в местечке Тос-Тевек (Улуг-Хемский район), на место выезжала оперативная группа пожарного гарнизона. Они произвели обследование территории и в результате проведенных мероприятий на склоне горы обнаружили обломок грузового космического корабля - металлический предмет в виде сферы диаметром 90 см".
В настоящий момент сотрудники полиции организовали место охраны объекта до того момента, как прибудут сотрудники комиссии Роскосмоса.
МЧС обратилось к жителям Тувы, чтобы они если обнаружат обломки "Прогресс МС-04", звонили на телефон доверия ведомства и самостоятельно не трогали и не перемещали найденные фрагменты. Так сообщили в ГУ МЧС по республике.
В самом ведомстве сообщили, следующее: "просим жителей республики при обнаружении обломков не трогать и не перемещать их, сообщать о своей находке на телефон доверия МЧС: 8(39422)9-99-99".
В СМИ была информация о том, что радиотехнические средства ПВО Центрального военного округа удалось зафиксировать 1 декабря в 17:56 и 17:57 московского времени на индикаторах кругового обзора. Речь идет о полете двух объектов. После того как траектория полета была проанализирована специалистами, сформировался вывод, близкий к 100%, что это оказались фрагменты аварийного космического корабля "Прогресс".
Напомним, что грузовой космический корабль "Прогресс" был запущен в четверг в 17:51 мск, космодром Байконур. Для запуска использовалась ракета-носитель "Союз-У". Дальше корабль потерялся. Это произошло на высоте 190 км над Тувой. В результате случившегося сгорело в плотных слоях атмосферы большинство его обломков.
В СМИ представлена информация о том, что уцелевшие фрагменты корабля могли упасть в 60-80 км западнее Кызыла. Это малонаселенная местность. Группы МЧС приступили к обследованию территории вокруг четырех населенных пунктов таких как Улуг-Хемский, Чаа-Хольский и Сут-Хольский районы в Туве. Однако, как позже оказалось, обломков не нашли.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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