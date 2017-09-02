В Сети появилось видео, как частный автомобиль едва не влетел в кортеж Трампа
Машина на полном ходу пролетела над канавой и едва не врезалась в колонну автомобилей, в одном из которых находился действующий американский президент.
На самый популярный видеохостинг YouTube на днях
загрузили видеоролик, на котором запечатлено, как автомобиль под управлением
автоледи вылетел с обочины, перепрыгнул через придорожный ров и едва не
протаранил кортеж главы США Дональда Трампа. Видео обнародовал на своем ютуб-канале
юзер, скрывающийся под никнеймом Clayte
Hefner.
Сообщается, что имел место быть сей инцидент в штате Миссури, в городке Спрингфилд. И лишь чудом ДТП не произошло: легковушка проскочила между двумя бусами из колонны.
Автор ролика в подписи к видео отметил, что в легковом авто, создавшем угрозу жизни самого президента, находились две женщины, в чьи планы отнюдь не входило составлять опасность для американского лидера и его свиты.
Текст: Е. Скобелева