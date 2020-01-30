Путин о штрафах за производство и продажу порошкового алкоголя

В общем, для граждан размер штрафа следующий - от 5 до 20 тысяч рублей, в то время как для должностных лиц он составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Для компаний эта сумма от 200 до 500 тысяч рублей.







С целью, чтобы урегулировать эту сферу, контролировать этот вопрос будут Роспотребнадзор и представители Росалкогольрегулирования. Они в случае надобности возбуждаемые дела передадут арбитражным судам.





Несколько слов о проекте закона. Он ранее разрабатывался правительством РФ, которое убежденно во вреде порошкообразной спиртосодержащей продукции.





Текст: Т. Сокот



