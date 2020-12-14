Суд оштрафовал производителя аппаратов ИВЛ, которые загорелись в больницах

Представители пресс-службы «Концерна радиоэлектронные технологии», в который входит Уральский приборостроительный завод, заявили, что все нарушения устранили. К инцидентам с загоревшимися аппаратами они никакого отношения не имеют.

Напомним, что не так давно Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований в ходе производства компанией медицинской техники.

Это был арбитражный суд Свердловской области. Его представители оштрафовали на 500 тысяч рублей Уральский приборостроительный завод, на котором производятся аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М».

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