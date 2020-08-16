Что происходит в Минске?





Обращаясь к сторонникам, Лукашенко заявил, что не любит митинги и не нуждается в том, чтобы его защищали. Он сказал, что не его вина, что ему пришлось попросить их о помощи. Отвергая призывы к повторной кампании президентских выборов, он сказал, что Беларусь "умрет как государство", если это произойдет.

«Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну, свою независимость, своих жен, сестер и детей», - сказал он.

Он добавил, что оппозиция «выползла бы, как крысы из норы», если бы на этот раз ее не подавили.

«Это будет началом вашего конца - вы станете на колени, как в Украине и других странах, и будете молиться бог знает кому».

Поступают сообщения о том, что работников государственного сектора заставляют посещать или угрожают лишиться работы. В течение нескольких дней рабочие государственных заводов устраивали забастовки, и многие присоединились к уличным маршам против президента.

Текст: Т. Сокот



