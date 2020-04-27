Диетолог о том, что горячий чай опасен при простуде

Суть в том, что из-за разогревающего эффекта данного напитка состояние может ухудшиться. Более того, как горячий, так и холодный чай оказывают мочегонный эффект. Дело в том, что при температуре человек потеет. Это провоцирует чрезмерное выведение жидкости из организма.



Помимо этого специалист призвала не злоупотреблять черным или зеленым чаем при гипертонии, атеросклерозе и бессоннице. Тоже сообщение касается людей с расшатанной нервной системой и пожилых людей и кому угодно в вечернее время суток.





Диетолог не рекомендовала пить чай и тем, кто боится зубного врача. Дело в том, что напиток может дополнительно усилить страх.

Текст: Т. Сокот



