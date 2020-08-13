Российским кинотеатрам предрекли многомиллиардные убытки из-за коронавируса

По причине пандемии коронавируса российские кинопроизводители и прокатчики понесли существенные потери. Это заявление принадлежит генеральному директору кинокомпании «Студия ТриТэ» Леониду Верещагину.Он говорит, что даже после того, как кинотеатры начали работать в обычном режиме, они столкнулись с такими проблемами, как перенос множества фильмов на одни и те же даты и форматирование «социальных фобий».