Астрономическое явление: в небе над Андалусией пронесся крупный "огненный шар"

Речь идет о крупном "огненном шаре", который пролетел в небе над испанской Андалусией, что расположена на юге пиренейского королевства.







Пять астрономических обсерваторий вчера поздно вечером (22:25 по местному времени (00:25 мск понедельника) в районе провинций Гранада и Хаэн, зафиксировали интересное для себя явление. Оно в некоторой степени было похоже на крупный "огненный шар".





Что касается скорости этого тела, она составляла приблизительно 72 тыс. км в час. Наблюдается это явление практически из разных регионов Испании.





В СМИ обнародованы комментарии по поводу случившегося. Один из них принадлежит профессору Университета Уэльвы Хосе Марии Мадиедо. Он утверждает, что "огненный шар" имел "значительный размер", в связи с чем "смог пережить прохождение через атмосферу Земли".





Ученые считают, что часть этого тела "упала на землю, как метеорит".





Есть много свидетелей случившегося. Они заверяют, что "слышали взрыв", а также в некоторой степени почувствовали легкое землетрясение. В настоящий момент зону падения тела не удалось установить. "Ученые планируют организовать экспедицию, чтобы его обнаружить и подвергнуть тщательному анализу".





Текст: Т. Сокот



