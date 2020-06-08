Коронавирус: в США и Китае разгорелся ряд вирусов с комментариями сенатора

Ссора между США и Китаем по поводу вспышки коронавируса вновь разгорелась, когда сенатор США обвинил Пекин в попытке заблокировать разработку вакцины на Западе.



Рик Скотт сказал, что доказательства поступили от «нашего разведывательного сообщества», но не предоставили никаких подробностей, подтверждающих это.

Тем временем Китай выпустил документ, защищающий его действия против вирусов, в котором говорится, что он проинформировал США еще 4 января.

Смертность от этого вируса в воскресенье превысила 400 000 человек.

Эта цифра приводится в подсчете Университета Джона Хопкинса, который также показывает подтвержденные глобальные инфекции, близкие к отметке 7 миллионов.

Что сказал Рик Скотт?

Сенатор-республиканец от Флориды, который входит в состав комитетов по вооруженным силам и национальной безопасности, в частности, выступал на шоу BBC Andrew Marr Show.

Он сказал: «Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается нас саботировать или замедлять».

Некоторые эксперты считают, что вакцина может появиться к середине 2021 года, но нет никаких гарантий.

Скотт говорит, что «Китай не хочет, чтобы мы, а Англия и Европа сделали это первыми. Они решили стать противником Америки и демократий по всему миру».

Скотт, который был убежденным сторонником президента Дональда Трампа. Он был снова допрошен. Он также сказал, что «есть вещи, которые я не могу обсуждать ... Он говорит, что если «Англия или США сделают это в первую очередь, мы будем делиться. Коммунистический Китай, не собирается делиться».

Каков фон всего этого?

Администрация Трампа постоянно нападает на Китай в связи с обработкой вспышки коронавируса.

Трамп регулярно называет коронавирус «китайским вирусом». Он также сказал, что у него есть доказательство того, что Ковид-19 был создан в китайской лаборатории в Ухане. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что существуют «огромные доказательства», подтверждающие теорию, которую Пекин опроверг.

Каковы обвинения президента Трампа против ВОЗ?

Но ВОЗ является еще одним предметом спора для администрации г-на Трампа. Он вырвался из тела, обвиняя его в том, что он марионетка Китая

Трамп обвинил китайских чиновников в сокрытии вируса на раннем этапе и сказал, что они могли остановить распространение болезни.

На этой неделе он угрожал запретить пассажирские рейсы из Китая с 16 июня, после чего Пекин заявил, что ослабит ограничения на международные авиаперевозки.

Затем на фоне торгового спора между США и Китаем, в результате которого на товары друг друга накладывались тарифы на сотни миллиардов долларов.

Какова сторона Китая истории?

Он еще не ответил конкретно на обвинения г-на Скотта, но в новом документе, который он опубликовал о своей реакции на вирус, Пекин говорит, что он проинформировал Соединенные Штаты еще 4 января, когда болезнь еще была в значительной степени неизвестна.

В нем приводится телефонный брифинг, проведенный главой Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний для его американского коллеги.

В документе говорится, что Китай действовал открыто, прозрачно и ответственно.

ВОЗ высоко оценила действия Китая, заявив, что они помогли замедлить распространение вируса, особенно благодаря быстрому и добровольному обмену генетическим кодом вируса.

Почему ВОЗ оказалась между Китаем и Трампом

Министерство иностранных дел Китая неоднократно обвиняло администрацию Трампа в том, что она пытается отвлечь внимание от собственных проблем, связанных с кризисом.

В США больше инфекций и смертей, чем в любой другой стране.

Один представитель министерства иностранных дел Китая также выдвинул идею - без доказательств - о том, что Covid-19, возможно, произошел в США.

Где мы с вакциной?

Десятки групп по всему миру исследуют вакцины, некоторые из них вступают в клинические испытания.

Данные первого испытания на людях оказались положительными, показывая, что у пациентов вырабатываются антитела, которые могут нейтрализовать вирус.

Коронавирусная вакцина: когда она у нас будет?

Никто не знает, насколько эффективной будет любая из этих вакцин.

На разработку вакцины обычно уходят годы, если не дольше, хотя, учитывая некоторые огромные усилия, некоторые эксперты считают, что вакцина может появиться к середине 2021 года, но опять же нет никаких гарантий.

Текст: Т. Сокот



