Представители ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России





Темпы роста снижаются, но медленно. Дальнейшая ситуация зависит от эффективности принятых мер. Все принятые меры соответствуют глобальным рекомендациям. Все остальное зависит от локального контекста и поведения людей.

Мнение Вучнович следующее: «Пока мы видим натуральный рост эпидемии».

Представитель ВОЗ проинформировал общественность о том, что в России один из самых низких показатель смертности населения по причине коронавируса. Нужно учитывать то, что эпидемия находится в разных регионах находится в разных фазах. Где-то она началась раньше, информирует Вуйнович.

Ранее в России специалистами зафиксировано 52 763 случаев заражения коронавирусом. Что касается числа погибших пациентов с коронавирусом, то оно составило 456.

Текст: Т. Сокот



