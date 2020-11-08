О том, как всемирный банк оценил срок восстановления мировой экономики

В то же время, эксперт предположил, что полное восстановление экономики займет до пяти лет. После кризиса уровень бедности в мире увеличится впервые за последние 20 лет.



Рейнхарт говорит, что неравенство в мире усилится. Суть в том, что кризис в большей степени затронет самые бедные слои населения и очень бедные страны.

Текст: Т. Сокот



