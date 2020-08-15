В ЕС заработала программа восстановления экономики





Заявление Мишеля было следующим: «….Еврогруппа согласовала пакет объемом €540 млрд, состоящий из трех программ помощи для государств, частных компаний и защиты занятости».

Однако, как говорит глава Евросовета, для полноценного перезапуска европейской экономики, простоявшей практически несколько месяцев из-за карантина, таких пакетов недостаточно.

Мишель говорил о неком «четвертом элементе общей помощи». Он ранее очень активно обсуждался Еврогруппой, однако по веским причинам не был согласован. Он призвал лидеров ЕС «проанализировать задачу и сформировать предложения» для планирования долгосрочного бюджетного плана ЕС.

Текст: Т. Сокот



