Дамы в бой: женские экипажи впервые участвовали в «Танковом биатлоне»

Участниками мероприятия были женщины-военнослужащие. Они выступали на танках Т-72Б3, также как и огромное количество мужских команд.



Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимало участие команд из 25 стран, том числе были и «новички»: представители вооруженных сил Кубы, Шри-Ланки, Судана, Узбекистана. Команды соревновались в мастерстве вождения, а также точности стрельбы. Большая часть команд выступила на российских танках Т-72Б3. Белорусские военные были на Т-72БМЭ, в то время как представители Народно-освободительной армии Китая использовали танк Type–96B китайского производства.

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась вчера, 3 августа, подмосковный парк «Патриот».

Текст: Т. Сокот



