Германия смогла выиграть женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону









Сборная Германии по биатлону – победитель женской эстафеты (4х6 км), которая проходила в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира.

В составе германской команды выступили Денизе Херрман, Франциска Пройс, Франциска Хильдебранд и Лаура Дальмайер. Им удалось преодолеть дистанцию за 1 час 8 минут 47 секунд. Однако, у немецких биатлонисток девять неточных выстрелов.

На втором месте сборная Италии. У представителей ее команд три промаха. Они отстали от немок на 2,9 секунды.

Обладательницей третьего места стала команда Швеции. Она совершила пять неточных выстрелов, проиграв первому месту 17,2 секунды.

У сборной России седьмое место. На ее счету семь промахов. Она отстала от команды Германии на 1 минуту и 20,8 секунды. Что касается состава россиянок, он был следующим – Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт. Изначально на третьем этапе гонки за сборную России выступать должна Татьяна Акимова. Дело в том, что накануне на тренировке она подвернула ногу, поэтому вместо нее пробежала Услугина.

Напомним, что накануне проходила мужская эстафета. Сборной России удалось завоевать бронзу.

Текст: Т. Сокот



