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Чокер - украшение, которое подчеркнет Вашу индивидуальность

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Чокер - украшение, которое подчеркнет Вашу индивидуальность

30.11.2016 12:00 / Общество / Видео / Прочли: 181 человек

Каждая представительница прекрасного пола стремиться подчеркнуть свою индивидуальность, как-то выделиться и при этом всегда выглядеть стильно. Именно поэтому, в последнее время, особой популярность начало пользоваться такое украшение, как чокер. 

Сейчас множество голливудских звезд активно используют его для придания завершенности своему образу, ведь существует множество разновидностей и вариаций данного аксессуара. В интернет-магазине «I Love Me» Вы сможете найти огромное разнообразие чокеров из всевозможных материалов, которые можно приобрести по действительно доступной цене.

Чокер в Интернет-магазине I Love Me

Ассортимент постоянно обновляется,чтобы Вы всегда имели возможность находить на страницах сайта что-то новенькое и необычное. Конечно же, множество девушек ищут способы сделать такое украшение своими руками. Для этого в сети специально созданы блоги с обучающими мастер-классами. Но, порой, из-за нехватки необходимых подручных материалов, изделие получается не таким, как было изначально задумано. Именно поэтому, если Вы желаете стать обладательницей модного и необычного чокера, который выделит Вас среди толпы и сделает Вашу шею еще более изящной, лучше всего обратить свое внимание на ассортимент уже готовых украшений, которые отличаются не только своей ценой, но и дизайном.

Какие существуют разновидности чокеров?

Традиционно данный аксессуар представляет собой своеобразную ленту необходимой ширины, украшенную различными подвесками. Так как чокер имеет многовековую историю, представительницы прекрасного пола еще в древние времена, делали из него настоящее ювелирное украшение, за счет использования различных драгоценных камней. Сейчас это уже не особо актуально, зато появилось множество вариаций аксессуара, самыми популярными из которых являются:

  • Широкая атласная, кружевная или бархатная лента с небольшим декоративным элементом прямоугольной формы. Как известно, красота — в простоте, поэтому совершенно неудивительно, что такие чокеры смотрятся действительно элегантно.
  • Тонкое ожерелье из нескольких рядов жемчужных нитей. Такой вариант украшения является отличным выбором для завершение вечернего образа под платье с большим декольте;
  • Третий вариант является сочетанием первых двух. Сегодня популярно комбинирование жемчуга с тонким кружевом или бархатом. Отличная возможность проявить свою индивидуальность за счет использование необычного аксессуара.
  • Плетенные чокеры. Если Вы хотите, чтобы это украшение выглядело действительно необычно, но при этом придало некую завершенность и нотку стиля в подобранный Вами образ, то лучше всего остановиться на аксессуарах, которые сочетают плетенные элементы из различных материалов.

Разнообразие чокеров в интернет-магазине бижутерии «I Love Me»

Чокер купить в Интернет-магазине I Love Me

Интернет-магазин «I Love Me» предлагает Вашему вниманию огромное количество разнообразных моделей украшений, в том числе и стильных чокеров. На все позиции установлены доступные цены, которые позволяют Вам приобрести действительно неповторимую и роскошную бижутерию без ущерба своему кошельку. На страницах сайта можно увидеть чокеры, выполненные из разнообразных материалов всевозможных цветов. Будьте уверены, что в этом интернет-магазине обязательно найдется то, что Вам понравится.

Преимущества «I Love Me»:

  • широкий ассортимент, который постоянно обновляется;
  • доступные цены как на оптовые,так и на розничные покупки;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • возможность бесплатной доставки по всем регионам РФ и СНГ;
  • постоянно действующие скидки;
  • собственные коллекции интернет-магазина, которые удивят Вас своей уникальностью и стильностью.

Видеоматериал


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Источник: LadyVenus.ru
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