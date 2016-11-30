Чокер - украшение, которое подчеркнет Вашу индивидуальность

Сейчас множество голливудских звезд активно используют его для придания завершенности своему образу, ведь существует множество разновидностей и вариаций данного аксессуара. В интернет-магазине «I Love Me» Вы сможете найти огромное разнообразие чокеров из всевозможных материалов, которые можно приобрести по действительно доступной цене.

Ассортимент постоянно обновляется,чтобы Вы всегда имели возможность находить на страницах сайта что-то новенькое и необычное. Конечно же, множество девушек ищут способы сделать такое украшение своими руками. Для этого в сети специально созданы блоги с обучающими мастер-классами. Но, порой, из-за нехватки необходимых подручных материалов, изделие получается не таким, как было изначально задумано. Именно поэтому, если Вы желаете стать обладательницей модного и необычного чокера, который выделит Вас среди толпы и сделает Вашу шею еще более изящной, лучше всего обратить свое внимание на ассортимент уже готовых украшений, которые отличаются не только своей ценой, но и дизайном.

Какие существуют разновидности чокеров?

Традиционно данный аксессуар представляет собой своеобразную ленту необходимой ширины, украшенную различными подвесками. Так как чокер имеет многовековую историю, представительницы прекрасного пола еще в древние времена, делали из него настоящее ювелирное украшение, за счет использования различных драгоценных камней. Сейчас это уже не особо актуально, зато появилось множество вариаций аксессуара, самыми популярными из которых являются:

Широкая атласная, кружевная или бархатная лента с небольшим декоративным элементом прямоугольной формы. Как известно, красота — в простоте, поэтому совершенно неудивительно, что такие чокеры смотрятся действительно элегантно.

Тонкое ожерелье из нескольких рядов жемчужных нитей. Такой вариант украшения является отличным выбором для завершение вечернего образа под платье с большим декольте;

Третий вариант является сочетанием первых двух. Сегодня популярно комбинирование жемчуга с тонким кружевом или бархатом. Отличная возможность проявить свою индивидуальность за счет использование необычного аксессуара.

Плетенные чокеры. Если Вы хотите, чтобы это украшение выглядело действительно необычно, но при этом придало некую завершенность и нотку стиля в подобранный Вами образ, то лучше всего остановиться на аксессуарах, которые сочетают плетенные элементы из различных материалов.

Разнообразие чокеров в интернет-магазине бижутерии «I Love Me»

Интернет-магазин «I Love Me» предлагает Вашему вниманию огромное количество разнообразных моделей украшений, в том числе и стильных чокеров. На все позиции установлены доступные цены, которые позволяют Вам приобрести действительно неповторимую и роскошную бижутерию без ущерба своему кошельку. На страницах сайта можно увидеть чокеры, выполненные из разнообразных материалов всевозможных цветов. Будьте уверены, что в этом интернет-магазине обязательно найдется то, что Вам понравится.

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