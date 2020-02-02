Коронавирус: первая смерть за пределами Китая зарегистрирована на Филиппинах

Мужчина умер от коронавируса на Филиппинах. Это первый подтвержденный случай смерти за пределами Китая.



Пациентом был 44-летний китаец из Ухани, провинция Хубэй. Напомним, что здесь впервые был обнаружен вирус.

Ситуацию прокомментировали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они сообщили о том, что этот человек заразился вирусом до прибытия на Филиппины.

Более 300 человек погибли во время вспышки, подавляющее большинство из Хубэй. Более 14 000 человек заражены.

США, Австралия и все большее число других стран запретили въезд иностранцев из Китая и требуют, чтобы их собственные граждане находились на карантине.

Число случаев коронавируса во всем мире превысило число случаев аналогичной эпидемии Сарс, которая в 2003 году охватила более двух десятков стран. Однако уровень смертности от нового вируса намного ниже, что свидетельствует о его не столь смертельном исходе.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения Филиппин, мужчина приехал на Филиппины из Ухани через Гонконг с 38-летней китаянкой, у которой также был положительный результат на наличие вируса на прошлой неделе.

Чиновники сообщили, что он находился в больнице в столице Маниле. У пострадавшего развилась тяжелая пневмония.

Рабиндра Абаясингхе, представитель ВОЗ на Филиппинах, призвала людей сохранять спокойствие: «Это первая зарегистрированная смерть за пределами Китая. Однако мы должны учитывать, что это не местный случай. Этот пациент пришел из эпицентра вспышки".

Люди в Маниле бросились покупать маски для лица после того, как на прошлой неделе на Филиппинах был подтвержден первый случай коронавируса.

Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Франсиско Дуке III. Он сказал, что пациент "стабилен"... .

«В настоящее время мы работаем с посольством Китая, чтобы обеспечить достойное управление останками в соответствии с национальными и международными стандартами для локализации заболевания», - проинформировал общественность Дуке, добавив, что этот человек будет кремирован.

Министерство здравоохранения теперь пытается выследить людей, которые летят тем же рейсом, что и мужчина, чтобы их поместить в карантин, а также тех людей, с которыми мужчина и женщина могли вступать в контакт.

Смерть этого человека подтвердили вскоре после того, как Филиппины объявили, что немедленно остановят прибытие иностранных туристов из Китая.

Текст: Т. Сокот



