Исследователи: кофеин может снизить влияние плохого сна на послеоперационную боль
31.03.2018 04:31 / Наука / Прочли: 447 человек
Сон необходим для хорошего психического и физического здоровья, а его недостаток – это основная причина возникновения нескольких хронических проблем со здоровьем.
Теперь новое исследование фокусируется на роли, которую потеря сна приводит к боли после операции. «Послеоперационный контроль боли является сложной задачей», - говорит Джанкарло Ванини, доцент кафедры анестезиологии Мичиганской медицины. Существует общий давний интерес к взаимосвязи сна и боли.
Доктор Джанкарло Ванини из Департамента анестезиологии Мичиганского университета, Анн-Арборе с коллегами недавно сообщили о своих новых научных догадках.
Исследования показывают, что более 80% пациентов, которые проходят операцию, испытывают острую боль после процедуры, и около 75% сообщают о боли как умеренной, тяжелой или крайней.
Предыдущие исследования показали, что недостаточный сон до и после хирургической процедуры увеличивает тяжесть послеоперационной боли.
Доктор Ванини утверждает, что «однако, хотя отношения между сном и болью хорошо известны, его основные механизмы остаются неясными».
Для этого последнего исследования д-р Ванини и его коллеги стремились понять, как лишения сна до операции на короткий период может повлиять на послеоперационную боль и выздоровление.
Также команда специалистов пыталась понять, как кофеин в роли стимулятора способен помочь уменьшить послеоперационную боль, вызванную отсутствием сна.
Чтобы достичь своих результатов, исследователи сделали хирургический разрез в лапах самцов крыс. Некоторые из них были лишены сна непосредственно перед процедурой.
Результаты показали, что крысы, лишенные сна, были гораздо более чувствительны к боли после операции. Им требовалось больше времени для восстановления, нежели тем крысам, у которых был полноценный сон до процедуры.
Интересно, что команда обнаружила, что фармакологически блокирующие рецепторы аденозина, который является нейротрансмиттером и принимает активное участие в регуляции сна. В области мозга гипоталамуса крыс уменьшали эффекты лишения сна после послеоперационной боли.
В исследовании сказано, что «эти результаты определяют область мозга, нейротрансмиттер и рецепторный механизм, которые способствуют регулированию взаимосвязи между сном, бодрствованием и болью».
Исследователи проливают свет на то, почему употребление кофе может увеличить продолжительность жизни. Они считают, что кофеин уменьшает хирургическую боль, связанную со сном.
Затем исследователи изучили воздействие кофеина, который блокирует аденозиновые рецепторы. Их интересовала послеоперационная боль на крысиных моделях. Они обнаружили, что кофеин уменьшает боль после операции. Однако, это касалась только тех крыс, которых лишили сна до операции.
Доктор Ванини сообщил следующее: - «Мы считаем, что кофеин способен предотвратить увеличение чувствительности по отношению к боли, блокируя часть нейрохимических изменений, вызванных лишением сна в определенных областях мозга. Речь идет о тех участках, которые контролируют сон и бодрствование».
Для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования в клинических условиях. Будем с нетерпением ожидать проверки эффективности кофеина для уменьшения боли у пациентов, которым необходимо хирургическое вмешательство. Любые последующие результаты будут актуальны. Нарушение сна - чрезвычайно распространенная проблема нашего общества. Пациенты часто путешествуют на большие расстояния в ночное время и ранним утром, прежде чем попасть в больницу для проведения плановой хирургии. Так или иначе, большинство пациентов до операции полноценно не высыпаются.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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