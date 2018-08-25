12 сигналов тела о том, что у вас повреждена печень

Печень – жизненно важный внутренний орган, который тоже нуждается в тщательном уходе. Она принимает участие во многих биохимических процессах в теле человека. Печень регенерируется, поскольку высокоэластична. Это означает, что она может продолжить функционировать, даже если серьезно повреждена. Научитесь смотреть на ключевые признаки, которые имеют жизненно важное значение. Это необходимо для того, чтобы сохранить печень здоровой и нормально функционирующей.







Хронический отек желудка. Ярко выраженный живот – это не результат переедания, возможно, вздутие живота, спровоцированное проблемами с печенью. Если вы не только выглядите, но и чувствовать себя так, словно вы беременны уже несколько месяцев, тогда у вас плохо функционирует печень. Если ваш живот увеличивается по причине проблем с печенью, он будет жесткий на ощупь.





Боли в животе. Если вы почувствовали боль чуть ниже правого ребра, тогда Вам необходим визит к врачу. Эта боль приходит вместе с проблемами печени. Она может оказаться настолько сильной, что иногда бывает трудно просто сидеть на месте. Клиническая картина болей в живете сопровождается воспалительным процессом. Независимо от общего состояния человека, боль в животе может быть вызвана попаданием в печень возбудителей инфекционных заболеваний, воздействием алкоголя, токсичными химическими веществами и некоторыми лекарственными средства.





Боль в правом плече. В результате проблем с печенью человек может испытывать боль в правом плече. Это в основном происходит тогда, когда печень страдает от онкологической опухоли. Она увеличивается в массе и оказывает давление на близлежащие нервы. Если боль в плече связана с печенью, тогда вы можете ощущать икоту. Не исключено, что она оказывает давление на желудок.

Блевать на регулярной основе. Нормализация обменных процессов в организме человека происходит посредством сбалансированного питания и посильных физических нагрузок. Однако, бывает так, что человек начинает блевать. Если это не единичный случай, а блевание на регулярной основе, тогда у вас проблемы с печенью. Возможно вы переели, выпили слишком много жидкости или продукты питания были некачественны. Также это может быть результат постоянного стресса в вашем организме. Одновременно вы можете чувствовать боль и отек, испытывать тошноту. В конце концов, вы начнете рвать на регулярной основе.

Загадочные синяки. Синяки на теле вызывают панику, особенно те, которые появились без очевидных повреждений. Зачастую они появляются на теле как результат травмы или ушиба. Беспричинное появление синяков – это проблемы функционирования печени. Речь идет о свертывающей системе крови и нарушении крововостанавливающих тромбоцитов.





Сигналы тела о повреждении печени. Ваша печень производит белки, которые столь необходимы для свертывания крови. Как только она начинает бороться с заболеваниями разного характера, падает уровень белка. Печени принадлежит главная роль в обмене белков. Острый печеночный некроз – основная причина снижения уровня белка. Поэтому печень всегда нуждается в легкой очистке и восстановлении.





Регулярное испражнение. Если вы устали и вялы каждый день, тогда у вас проблемы с печенью. Снижение уровня кислорода – это одна из причин вашей усталости. Регулярное опорожнение – это результат малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Дефекация зависит от разных факторов работы человеческого организма, в том числе полноценного функционирования печени.





Изменение по причине наличия токсинов. Токсины, накапливающиеся в крови, дрейфуют в мозг. В таком состоянии намного сложнее сконцентрироваться. Другие проблемы, которые касаются изменения личности – это проблемы с памятью и изменение сна.





Снижение аппетита. Снижение аппетита свидетельствует о том, что вы ничего не хотите кушать. Это своего рода эмоциональное выражение потребности человеческого организма. Оно сопровождается частичным или полным отказом от пищи. Если печень плохо функционирует, человек теряет интерес к еде. Как результат, обычно происходит потеря веса. Если вы нормально питаетесь, таких проблем не должно быть, но если они у вас все-таки возникли, тогда необходимо обратиться к врачу, который определит основную проблему дисфункции печени.

Желтый цвет. Желтуха в организме человека возникает тогда, когда накапливается очень токсических веществ, а желчный пигмент переходит в кровь. Белки глаз и кожа приобретают в таком случае желтоватый оттенок. Это состояние очень часто характерно для младенцев и со временем оно проходит. Для взрослых, это серьезный предупредительный знак, свидетельствующий о проблеме с печенью.

Опухшие лодыжки. Опухоль не ограничивается проблемами желудка, в лодыжках может набираться жидкость. Эта припухлость может быть вызвана другими условиями. Поэтому необходимо тестирование. Оно определяет причину отечности. Одна из наиболее вероятных причин односторонней или двусторонней отечности лодыжки – сердечно-сосудистое недомогание.





Понос. Одним из первых патологических симптомов, связанных с проблемами печени, - это свободное движения кишечника. Не следует игнорировать это состояние человека. Оно сопровождается частой дефекацией и водянистым стулом. К неправильному функционированию кишечника, ускорению пищеварительного процесса имеет прямое отношение печень. Нарушение ее работы может вызвать сильный понос. Если у вас больная печень, обращайтесь к врачу.





Темная моча. Одна из самых простых вещей, которой вы можете придерживаться, так это заглянуть в комод, прежде чем протопить его. Если ваша моча темная и у табуретов светлый цвет, а не обычный, обращайтесь к врачу. Обратите внимание, что существует много причин почему ваша моча темная. Одна из веских причин - повреждение печени.





Печень может быть повреждена паразитами и вирусами. Проблемы с иммунной системой становятся причиной аутоиммунного заболевания печени. В некоторых случаях, повреждение печени бывает по наследству. Рак и злокачественные новообразования препятствуют полноценной работе функции печени. Наконец, длительное злоупотребление алкоголем тоже негативно сказывается на функциональности печени. Чем раньше будет установлен диагноз и вы начтете лечиться, у вас будет больше шансов побороть недуг.





Текст: Т. Сокот