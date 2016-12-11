Обратим внимание на то, что печень и кофе всегда были антагонистами. Очень часто можно услышать, что кофе — это очень тяжелый продукт для печени. Сегодня выводы ученых по поводу воздействия кофе на человеческий организм противоречивые. Они сформированы учеными после наблюдения за людьми, которые страдают заболеваниями печени. Есть такие, которые говорят, что кофе это лекарство.







Не удивительно, что много лет кофе вызывал споры. Ученые сомневаются в том, хорошо ли влияет постоянное употребление кофеина на человеческое здоровье. Интересны последние исследования. Они радуют всех, кто все-таки без ума от этого ароматного напитка. Кофе способно не только навредить вредит, но и принести пользу всему организму.





Полезные свойства кофе заключаются в следующем. Как напиток, он понижает уровень печеночных ферментов в печени, замедляя таким образом рубцевание печеночной ткани. Те, кто болен гепатитом С, советуют пить кофе, чтобы само заболевание не прогрессировало. В основном это касается не только обычного кофе, но и кофе, который не содержит кофеин! Единственный продукт, который точно медики рекомендуют не употреблять это растворимый кофе. Он вообще не полезен.





К этому времени обнародованы исследования Национального института раковых заболеваний, штат Мэриленд, США. Его результаты свидетельствуют о том, что кофе способно замедлить рост раковых клеток, уменьшая таким образом скорость развития цирроза печени, вызванного гепатитом С.

Более низкий инсулин и менее выраженная тяжесть жирового гепатоза были выявлены у всех пациентов, которые употребляли кофе в достаточном количестве. Эксперимент проводился почти 4 года, за это время ученые убедились в неоспоримой пользе кофе.





Но кофе — удивительный продукт. Он полезен не только для печени. Кофе содержит такое же высокое количество антиоксидантов, как фрукты и овощи! Если ты опасаешься подхватить какую-то инфекцию в период весеннего авитаминоза — пей кофе почаще. Кофе обладает противовоспалительным действием и препятствует развитию инфекции.





Кофе способно понизить уровень сахара в крови. Люди, регулярно балующие себя этим напитком, защищают себя таким образом от диабета второго типа. Медики не рекомендуют совмещать кофе со сладкими и жирными продуктами, поскольку это провоцирует скачки сахара в крови. Желательно пить кофе с молоком, добавляя к любимому напитку легкие перекусы. Это могут быть орешки и сухофрукты.





Сейчас о кофе принято говорить следующим образом: выпивая этого напитка три чашки в день, человек инвестирует средства в свою счастливую старость. Желательно обратить внимание, что кофе предотвращает развитие болезни Альцгеймера в пределах 65 %. Старческие потери памяти не так страшны, а главное, что мозг будет работать без сбоев даже в преклонном возрасте.





Текст:

Т. Сокот



