Сериал «Кухня» закончится полнометражной «Последней битвой»
В апреле 2017 года на экранах появится полнометражный фильм «Кухня. Последняя битва» как продолжение и, к сожалению зрителей, завершение популярного телесериала. Съемки проходят в Москве и Сочи с тем же составом, что был в сериале. В интернете уже появился первый тизер будущей кинокартины.
Главный герой картины, повар ресторана Виктор Баринов,
должен отправиться в Сочи и принять участие в мировом турнире профессионалов от
кухни. Его помощником станет сын Иван, о существовании которого Виктор неожиданно
узнает перед самым состязанием.
Для съемок чемпионата мира по кухарскому мастерству были
возведены грандиозные декорации с действующими кухнями, сценой и зрительным залом.
В этом фильме снимаются Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Олег
Табаков и другие полюбившееся публике актеры. Режиссером ленты «Кухня.
Последняя битва» выступает Антон Федотов.
Текст: Е. Скобелева