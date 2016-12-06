Сериал «Кухня» закончится полнометражной «Последней битвой»

Главный герой картины, повар ресторана Виктор Баринов, должен отправиться в Сочи и принять участие в мировом турнире профессионалов от кухни. Его помощником станет сын Иван, о существовании которого Виктор неожиданно узнает перед самым состязанием.



Для съемок чемпионата мира по кухарскому мастерству были возведены грандиозные декорации с действующими кухнями, сценой и зрительным залом.

В этом фильме снимаются Дмитрий Назаров, Дмитрий Нагиев, Олег Табаков и другие полюбившееся публике актеры. Режиссером ленты «Кухня. Последняя битва» выступает Антон Федотов.