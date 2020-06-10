В Госдуме предложили для домохозяек ввести пособие

Он подчеркнул, что женщины, посвятившие себя семье и домашнему хозяйству, получат пособие, равное МРОТ.



Мнение депутата по этому следующее: «Это ежедневный тяжёлый и монотонный труд, причём сюда входят и выходные, и праздники, и собственный день рождения».

Курдюмов говорит, что эта инициатива окажет помощь россиянкам, занимающимся домашним хозяйством, и оценит их труд.

Текст: Т. Сокот



