В Госдуме предложили для домохозяек ввести пособие
10.06.2020 18:02 / Общество / Прочли: 349 человек
Представители фракции ЛДПР в Государственной Думе ранее подготовили проект закона на предмет введения пособия для домохозяек. Таково сообщение депутата Александра Курдюмова.
Он подчеркнул, что женщины, посвятившие себя семье и домашнему хозяйству, получат пособие, равное МРОТ.
Мнение депутата по этому следующее: «Это ежедневный тяжёлый и монотонный труд, причём сюда входят и выходные, и праздники, и собственный день рождения».
Курдюмов говорит, что эта инициатива окажет помощь россиянкам, занимающимся домашним хозяйством, и оценит их труд.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Египет готов начать военные действия в Ливии. В Триполи это назвали объявлением войны
24.06.2020 15:57 / В миреПрезидент Египта назвал возможное вторжение в Ливию легитимным.Страны Арабской лиги планируют обсудить противо...
ВОЗ: последствия коронакризы будут ощущаться десятилетиями
24.06.2020 10:33 / ОбществоПандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы здравоохранения, отметил глава ВОЗ....
В Африке коронавирусом инфицировано более 300 000 людей
24.06.2020 10:31 / ОбществоВ государствах Африки общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигла отметки 306 567. Об ...
В опере Барселоны состоялся необычный концерт: вместо людей зрителями были ... растения
24.06.2020 10:19 / Шоу-бизнесОрганизаторы концерта побуждают задуматься о том, в какой ситуации сейчас оказалось человечество....
Саудовская Аравия запретила иностранцам хадж
24.06.2020 10:15 / В миреВлада отметила, что только «очень ограниченное число» мусульман разных национальностей, которые уже проживают ...
О том, как в самой большой трущобе Азии распространялся коронавирус
23.06.2020 14:18 / В миреВ Дхарави проживает 650,00 человек....
Северная Корея: что стоит за сносом офиса связи?
23.06.2020 14:04 / В миреСеверная Корея осуществила угрозу сноса совместного офиса связи с Югом, что вызвало тревогу во всем мире....
Диетолог о продуктах, мешающих здоровому сну
23.06.2020 13:56 / ОбществоНемецкий диетолог Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые являются основным препятствием для полноценного ...
Коронавирус: в Германии вспыхнула новая локальная локализация
23.06.2020 13:37 / ОбществоВласти отправили поставки на карантинных работников мясокомбината в Тонни....
Роспотребнадзор дал советы россиянам на предмет выбора тортов и пирожних
23.06.2020 13:31 / ОбществоПредставители Роспотребнадзора проинформировали общественность о том, как российским потребителям лучше покупа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар