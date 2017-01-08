Американские ученые предложили способ продления жизни

В журнале «Cell» исследователи описали свой эксперимент. Они взяли пять тысяч образцов крови, и провели тщательный анализ на показатели биомаркеров. Потом отобрали те образцы, которые положительно реагировали на внешнее вмешательство.

Таким образом, эксперты выявили 26 разных биомаркеров, которые отвечают за возраст, различные заболевания, образование раковых клеток. Благодаря генетическому изменению или удалению вредоносных пигментов ученые получили здоровые клетки. Как считают генетики, это исследование поможет разработать эффективные методы для продления жизни.

Текст: Е. Скобелева