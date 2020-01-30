Коронавирус: число погибших растет, поскольку вирус распространяется на все регионы Китая
30.01.2020 12:17 / Общество / Прочли: 334 человек
Число погибших от коронавируса возросло до 170. Сложная ситуация сложилась в Тибете: вирус теперь распространился во все регионы материкового Китая.
Китайские органы здравоохранения заявили, что на 29 января в стране было подтверждено 7 711 подтвержденных случаев заболевания.
Инфекции также распространились по меньшей мере на 16 других стран.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется в четверг, чтобы обсудить, является ли вирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
«В последние несколько дней нас беспокоит развитие вируса, особенно в некоторых странах, и способ его передачи - от человека человеку», - заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес, указывая на Германию, Вьетнам и Японию.
«Несмотря на то, что число погибших за пределами Китая все еще относительно мало, возможна гораздо большая вспышка».
Что такое коронавирус?
Считается, что вирус появился в результате незаконной торговли дикими животными на рынке морепродуктов в Ухане, столице провинции Хубэй, где было зарегистрировано большинство случаев и случаев смерти.
Было несколько случаев, когда этот коронавирус распространяется между людьми. В основном, это люди из Ухани или те, кто уже там был.
Хотя нет конкретного лекарства или вакцины против вируса, многие люди, зараженные этим вирусом, имеют легкие симптомы - они как раз выздоравливают от него.
Однако, сам вирус может вызвать острую респираторную инфекцию и привести к смерти.
Как и аналогичные вирусы Sars и гриппа, новый коронавирус считается особенно опасным для пожилых людей и людей с уже имеющих определенные заболевания.
Город фактически закрыт. Китай ввел многочисленные ограничения на транспортировку, чтобы обуздать распространение вируса.
Жителям провинции Хубэй, работодатели приказали работать из дома, пока они не сочтут безопасным возвращение.
Несколько международных авиакомпаний остановили или сократили свои маршруты в Китай, а такие компании, как Google, Starbucks и Tesla, закрыли свои магазины или прекратили свою деятельность.
Чем занимаются другие страны?
Проводится добровольная эвакуация сотен иностранных граждан из Ухани, чтобы помочь людям, которые хотят покинуть закрытый город и вернуться в свои страны.
Два рейса в Японию уже приземлились в токийском аэропорту Ханэда, и пассажиры проходят проверку в медицинских учреждениях. Пока что три человека дали положительный результат на вирус.
Около 200 граждан США также были вывезены из Ухани и проходят проверку в США.
Группа сингапурских граждан также уже вылетела, в то время как люди из Ухани, оказавшиеся в Сингапуре из-за отмены рейсов, вылетели обратно в Китай.
Полеты на вывоз британских и южнокорейских граждан из Уханя были отложены после того, как соответствующие разрешения китайских властей не были получены.
Согласно правительству Великобритании, прибывающие пассажиры должны быть изолированы на 14 дней и им нужно оказать всю «всей необходимой медицинской помощью».
Австралия планирует изолировать эвакуированных на острове Рождества, в 2000 км от материка.
Два самолета должны вывезти граждан ЕС домой. 250 французских граждан отправятся в первый рейс.
Канада, Филиппины и Малайзия также объявили о планах вывозить своих граждан из Ухани.
Правительство многих стран советуют своим гражданам избегать любых несущественных поездок в Китай.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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