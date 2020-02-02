О Камчатском вулкане Ключевской: исполин изверг столб пепла высотой шесть километров

Представители ведомства говорят о том, что на пути его движения населённые пункты отсутствовали. Однако в том случае, если направление ветра будет изменяться, то стоит допускать вероятность выпадения незначительного количества пепла во многих населённых пунктах Усть-Камчатского района.



У этого вулкана был повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

Что касается маршрутов движения воздушных судов над исполином, они не не были актуальны.

Текст: Т. Сокот



