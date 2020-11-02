О том, что Камчатский вулкан Ключевской выбросил лаву





Директор ИВиС Алексей Озеров говорит, что лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Этот исток расположен в районе бокки, образованной предыдущим извержением. Сам поток растянулся до 1 км.

Обратим внимание на мнение руководителя Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука. Он отметил, что активность исполина в последние дни резко возросла. Специалист говорит, что в кратере зафиксированы выбросы раскалённого материала на высоту приблизительно 100 м над кромкой.

Напомним, что этот вулкан проявил активность после двухмесячного перерыва в первых числах октября. Ранее его активность наблюдалась в следующий период - с ноября 2019-го по июль 2020 года.

Текст: Т. Сокот



