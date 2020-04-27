В российских плацкартах смогли решить проблему "торчащих ног"

Для этого вагоностроители увеличили на два сантиметра поперечные полки, а продольные - на три. Изменились габариты самого вагона. Он шире на 30 сантиметров.







В Москве и регионах показали прототипы новых плацкартных вагонов. После этого все желающие сами оценивают разработки. На основе этого выбора уже приняли решение о том, какой вагон запустить в производство.





Ранее на ежегодной выставке "Транспорт России" представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину. Всего разработали три варианта плацкартного вагона нового поколения. На выставке представили лишь одно из них. Остальные покажут позже.





Текст: Т. Сокот



