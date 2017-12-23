Правительство Китая считает, что ядерной проблему на Корейском полуострове нужно решить мирно

Китайский дипломат заявил следующее: - "ядерный вопрос на полуострове должен решаться мирным путем и в полном объеме... История доказала, что диалог и переговоры - фундаментальный путь к снижению напряженности и ядерному разоружению на полуострове".







Он считает, что любые односторонние санкции вне Совбеза способны только подорвать единство совета, а также угрожать как законным правам, так и интересам иных государств.





В то же время Пекин призвал Пхеньян, чтобы больше не проводить ракетные и ядерные испытания.





Текст: Т. Сокот



