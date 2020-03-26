Что делать при варикозном расширении вен
26.03.2020 20:58 / Общество / Прочли: 281 человек
Варикоз возникает, когда кровоток между конечностями и сердцем заблокирован.
Это может вызвать отек и изменение цвета. Операция иногда необходима для решения проблемы.
2 Удаление варикозного расширения вен не считается ошибкой. Хирургическое удаление в обычно проводят в косметических целях. Также существует новая методика лазерного удаления варикоза. Однако иногда накопление крови в одной области может вызвать другие периферические проблемы. Если заблокированная и опухшая вена окажется слишком близко к поверхности кожи, она может стать слишком чувствительной к истиранию. Существует предположение, что наличие варикозного расширения вен делает рак кожи и проблемы со свертыванием крови более вероятными.
3 После операции реабилитация обычно проводится в амбулаторных условиях. После ослабления анестезии возможны легкое жжение, некоторое кровотечение и боль. Оставлять повязку рекомендуется в течение первых нескольких дней. Регулярное купание можно возобновить через два дня после процедуры. Надрезы должны содержаться в чистоте и проверяться на наличие симптомов инфекции. О любых изменениях цвета кожи следует сообщать врачу.
4 Поддерживающие чулки с чрезвычайно плотными резинками используются для поддержки кожи при заживлении. Синяки нормальны после операции и могут длиться до месяца. Ноющая боль в ногах может длиться несколько недель после операции.
5 Упражнения после операции и мягкие растяжки рекомендуется, важно продолжать циркулировать кровь. Избегайте сидеть в течение длительного периода времени, так как это может способствовать образованию тромбов. Во время упражнений при восстановления можно создать тупую боль, польза от которой значительно перевешивает дискомфорт.
6 Удаление варикозного расширения вен должно улучшить течение крови к сердцу и от него. Обычно нет никаких осложнений, хотя иногда может вызвать флебит (отек, который приводит к образованию тромбов). Рекомендуется консультация врача-специалиста.
Инструкции1 Потеря коллагена - причина, по которой пожилые люди получают варикозное расширение вен. Недостаток коллагена ограничивает гибкость кожи и вен. Когда вены пожилого человека заблокированы, они с большей вероятностью теряют свою форму, растягиваются и распространяются.
2 Удаление варикозного расширения вен не считается ошибкой. Хирургическое удаление в обычно проводят в косметических целях. Также существует новая методика лазерного удаления варикоза. Однако иногда накопление крови в одной области может вызвать другие периферические проблемы. Если заблокированная и опухшая вена окажется слишком близко к поверхности кожи, она может стать слишком чувствительной к истиранию. Существует предположение, что наличие варикозного расширения вен делает рак кожи и проблемы со свертыванием крови более вероятными.
3 После операции реабилитация обычно проводится в амбулаторных условиях. После ослабления анестезии возможны легкое жжение, некоторое кровотечение и боль. Оставлять повязку рекомендуется в течение первых нескольких дней. Регулярное купание можно возобновить через два дня после процедуры. Надрезы должны содержаться в чистоте и проверяться на наличие симптомов инфекции. О любых изменениях цвета кожи следует сообщать врачу.
4 Поддерживающие чулки с чрезвычайно плотными резинками используются для поддержки кожи при заживлении. Синяки нормальны после операции и могут длиться до месяца. Ноющая боль в ногах может длиться несколько недель после операции.
5 Упражнения после операции и мягкие растяжки рекомендуется, важно продолжать циркулировать кровь. Избегайте сидеть в течение длительного периода времени, так как это может способствовать образованию тромбов. Во время упражнений при восстановления можно создать тупую боль, польза от которой значительно перевешивает дискомфорт.
6 Удаление варикозного расширения вен должно улучшить течение крови к сердцу и от него. Обычно нет никаких осложнений, хотя иногда может вызвать флебит (отек, который приводит к образованию тромбов). Рекомендуется консультация врача-специалиста.
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Источник: LadyVenus.ru
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