Ученые о неожиданных подарках, способных сделать детей счастливыми

Эксперт утверждает, что такие подарки способны приучить ребенка радоваться материальным вещам. В такой способ они притупляли любопытство.



По мнению специалиста более удачные подарки – это те, позволяющие ребенку получить новые яркие впечатления, а именно, исследовать мир и собственные возможности. Например, это может быть и прогулка на лошадях.

Текст: Т. Сокот



