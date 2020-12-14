Когда Трамп получит вакцину?





План вакцинации, о котором впервые сообщила New York Times, был подтвержден официальным представителем Совета национальной безопасности (NSC) Джоном Уллит.





По его словам, одной из целей программы было укрепление доверия общества к вакцине.





«Американский народ должен быть уверен в том, что он получает такую же безопасную и эффективную вакцину, что и высшие должностные лица правительства Соединенных Штатов, по совету специалистов общественного здравоохранения и руководства национальной безопасности», - сказал г-н Уллит.





В воскресенье Трамп предположил, что высокопоставленным чиновникам теперь придется ждать дольше.





«Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в программе, если в этом нет особой необходимости», - сказал он в своем твите. «Я попросил внести эту корректировку».





Не сразу стало ясно, какое влияние твит Трампа окажет на усилия правительства по защите высокопоставленных чиновников.





Президент США, который заразился коронавирусом в октябре и выздоровел после лечения в больнице, сказал, что еще не запланировал вакцинацию, но надеется сделать это «в подходящее время».





Ранее он заявлял, что у него «иммунитет», хотя медицинские эксперты говорят, что неясно, защищены ли люди, выздоровевшие от Covid-19, от второй инфекции, и если да, то как долго эта защита может продлиться.





Текст: Т. Сокот



