Covid-19: Трамп отвергает план по ранней вакцинации в Белом доме
14.12.2020 12:08 / В мире / Прочли: 425 человек
Вакцина против COVID в США: ответы на три ключевых вопроса.
Президент США Дональд Трамп отменил план получения официальными лицами Белого дома вакцины от коронавируса в ближайшие дни.
Официальные лица заявили, что высокопоставленные члены администрации Трампа будут одними из первых, кому нанесут удар Pfizer / BioNTech.
Трамп сказал, что просил внести в планы «корректировку».
США одобрили вакцину для экстренного использования и начнут ее внедрение в понедельник.
Вакцина обеспечивает до 95% защиты от Covid-19.
Первые три миллиона доз вакцины в настоящее время распространяются в десятках населенных пунктов во всех 50 штатах США.
Первая партия этих доз покинула учреждение в Мичигане в воскресенье, и медицинские работники и пожилые люди выстроились в очереди, чтобы сделать первые прививки.
Напомним, что смертность от коронавируса в США резко возросла с ноября, при этом в субботу было зарегистрировано мировое рекордное ежедневное увеличение на 3309 случаев.
Внедрение вакцины названо поворотным моментом в пандемии коронавируса, унесшей жизни почти 300000 человек в США.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что его разрешение на экстренное использование вакцины, о котором было объявлено в пятницу, стало «важной вехой» в пандемии после того, как администрация Трампа оказала на нее сильное давление, чтобы одобрить укол.
Дозы той же вакцины уже вводятся в Великобритании. Вакцина Pfizer также получила одобрение регулирующих органов в Канаде, Бахрейне и Саудовской Аравии.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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