Врач о том, как коронавирус поражает мозг





Эксперт на форуме «Здоровье нации – основа процветания России» обяснила, что «Каждый пациент, перенесший COVID даже в легкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга».

Она говорит, что симптомы - это потеря обоняния и вкуса. Они указывают на поражение центральной нервной системы. Врач говорит, что медики и ученые на протяжении прошедших месяцев описали огромное количество случаев инсультов, вызваных вирусом, а также иных неврологических проявлений.

Текст: Т. Сокот



