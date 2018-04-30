ЧП в провинции Нангархар, восток Афганистана: взорвалась придорожная мина

В числе раненых еще пять человек. Вроде как ранили заместителя губернатора округа Бесада.



Обратим внимание на тот момент, что это второй взрыв, который прогремел за сутки в стране. Ранее в СМИ было сообщение о том, что по меньшей мере в числе погибших три человека в результате взрыва в афганской столице.

Известно, что этот взрыв осуществил террорист-смертник, который передвигался на мотоцикле.

Текст: Т. Сокот



